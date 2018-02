Vil du være sund og rask hele livet?

I denne Succesguide får du værktøjerne til at forebygge og endda modarbejde livsstilssygdomme, så du kan leve et langt liv med et godt helbred. Du får let anvendelige redskaber, der markant øger dit forsvar mod bl.a. kræft, diabetes, knogleskørhed og gigt. Succesguiden består af 148 sider fyldt med alle de bedste artikler og guider fra I FORM og Aktiv Træning.

I denne Succesguide får du:

Inspiration til motion, der både forebygger og bremser livsstilssygdommene

Idéer til mad, der målrettet forbedrer dit helbred og din livskvalitet

Tips og gode råd til en hverdag, der holder dig rask hele livet

Du kan også købe Succesguiden i udvalgte Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBrugsen og 7-Eleven butikker.